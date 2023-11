Lazard Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Finanzanalyse des Unternehmens Lazard zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bewertungskategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lazard mit 6,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14,82 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch die technische Analyse zeigt gemischte Signale, da die Abweichung des aktuellen Kurses von 29,57 USD vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei -7,48 Prozent liegt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Die Analysteneinschätzung für Lazard zeigt eine überwiegend positive langfristige Einstufung, basierend auf den Bewertungen von Research-Analysten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 45 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 52,18 Prozent darstellt und zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings wird das Unternehmen auf fundamentaler Basis als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 189,29 einen deutlichen Abstand zum Branchen-KGV von 50,05 aufweist und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Lazard, wobei die Dividendenrendite und die fundamentale Analyse eher negativ ausfallen, während die Analysteneinschätzung eine positive langfristige Entwicklung signalisiert. Anleger sollten daher weitere Entwicklungen im Auge behalten und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend abwägen.