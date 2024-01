Lazard Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Lazard":

Die Analysten haben die Lazard-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten Einstufung versehen, während es auch eine neutrale Einstufung gab, jedoch keine schlechte. Basierend auf diesen Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten für Lazard. Das durchschnittliche Kursziel für die Lazard-Aktie beträgt 45 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 19,3 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 37,72 USD. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Lazard-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,26 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen vergleichbare Aktien in dieser Branche um 20,17 Prozent, was bedeutet, dass Lazard im Branchenvergleich eine Underperformance von -16,91 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 11,17 Prozent, und Lazard lag 7,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Lazard beträgt 234,31, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 56,38. Dies bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung gegenüber Lazard überwiegend positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Lazard in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher wird der Schluss gezogen, dass Lazard in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.