Lazard Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Investmentgesellschaft Lazard hat eine Dividendenrendite von 6,61 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,67 % liegt. Daraus ergibt sich eine neutrale Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lazard eine Performance von 3,26 %, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 17,42 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,15 % im Branchenvergleich für Lazard. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Lazard um 7,56 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Lazard-Aktie als positiv bewertet, da er mit +11,46 % über dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 30 USD ein positives Signal, da der Abstand +17,37 % beträgt.

Fundamental betrachtet ist Lazard im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) überbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 234,31 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 56,81 liegt. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie von Lazard.