Lawson Products Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Dividendenrendite von Distribution beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Distribution eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Distribution eine Performance von -27,23 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die im Durchschnitt um 2311,56 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -2338,79 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 1383,9 Prozent erzielte, liegt Distribution um 1411,13 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Distribution aktuell 84,21, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt bekommt die RSI-Einstufung daher ein "Schlecht"-Rating.

Im letzten Jahr erhielt Distribution insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Auf der Basis der durchschnittlichen Kursprognose von 38 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 24,35 Prozent. Daher wird dies als "Gut"-Empfehlung betrachtet. Insgesamt erhält Distribution daher eine "Gut"-Bewertung.