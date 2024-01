Lawson Products Aktie: Das hat Gewicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Distribution beträgt das aktuelle KGV 42, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 eine Überbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Distribution eine Performance von -27,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 242,02 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -269,25 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 149,61 Prozent hatte, lag Distribution 176,84 Prozent unter diesem Wert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Distribution-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (34,44) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Distribution nach der RSI-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Distribution-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.