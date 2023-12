Lawson Products Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie des Unternehmens Distribution haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Distribution auf dieser Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Distribution 1 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" sowie 0 Mal als "Schlecht" eingestuft. Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 31,34 USD eine Entwicklung um 21,25 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 38 USD. Diese Einschätzung wird als "Gut" bewertet, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Distribution derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 17,02 Prozentpunkte (0 % im Vergleich zu 17,02 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Distribution bei 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,8 als überbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie in fundamentalen Kriterien die Bewertung "Schlecht".