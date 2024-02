Lawson Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Lawson":

Die technische Analyse von Lawson zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7051,08 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 10260 JPY liegt, was einer Abweichung von +45,51 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7946,2 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +29,12 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Lawson daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden hat Lawson eine Rendite von 3,05 Prozent, was 1,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen zu Lawson hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lawson-Aktie überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen. Basierend auf der Analyse des RSI erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt die technische Analyse und die Stimmung der Anleger darauf schließen, dass die Lawson-Aktie angemessen bewertet ist und als ein vielversprechendes Investment betrachtet werden kann.