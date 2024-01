Lawson Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Lawson":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen zu Lawson haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für Lawson liegt der RSI bei 31,59, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Lawson daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den Social Media Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lawson eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Lawson daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 3 Prozent liegt Lawson 1,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ist dies eine überdurchschnittliche Rendite, was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment macht. Die Redaktion vergibt daher eine "Gut"-Bewertung für Lawson als Investment.