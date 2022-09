Lawrow verlässt Sicherheitsrat - Großbritannien 'nicht überrascht'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der britische Außenminister James Cleverly hat sich im UN-Sicherheitsrat "nicht überrascht" vom Verhalten seines russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gezeigt, der den Saal bei einem Treffen zur Ukraine zuvor zu spät betreten und dann direkt nach seiner Rede wieder verlassen hatte. "Er hat den Saal verlassen", sagte Cleverly dem Gremium am Donnerstag in New York. "Ich bin nicht überrascht." Er glaube nicht, dass Lawrow sich die kollektive Verurteilung seines Landes in dem Gremium anhören wolle.

Cleverly sprach bei dem Treffen direkt nach Lawrow. Sein russischer Amtskollege habe erneut einen "Katalog von Verzerrung, Unehrlichkeit und Desinformation" verbreitet, sagte Cleverly. "Aber wir haben wieder durch ihn durch gesehen."/cah/DP/stw