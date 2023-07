Lavorro und BISTelligence schließen eine strategische Produktvertriebs- und Support-Vereinbarung ab

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Lavorro, ein führendes Technologie-, Produkt- und Dienstleistungsunternehmen, freut sich, seine strategische Vertriebs- und Support-Vereinbarung mit BISTelligence für den Einsatz und die Unterstützung von Lavorro-Softwareprodukten auf den Halbleiterwerkzeugen (Semiconductor Tools) und in den Fabriken (Fabs) bekannt zu geben.- Lavorros umfassendes Angebot an On-Prem-Lösungen stellt einen Paradigmenwechsel in der Branche dar und bietet eine Optimierung der Werkzeugleistung sowie eine Verbesserung der Betriebszeit und der Verfügbarkeit der Fabriken durch die vollständige Nutzung von Fachwissen und werkzeugübergreifenden Datensätzen. Die Zulieferer können auch die Kosten erheblich senken, indem sie die Arbeits- und Reisebudgets kontrollieren, die betriebliche Effizienz steigern und das Endergebnis verbessern.- Lavorros „Lucy" ist ein werkzeugseitiger virtueller Assistent für natürliche Textabfragen. Data Broker ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Werkzeugen und die schnelle Identifizierung von Abhängigkeiten zwischen den Werkzeugen. Zu Lavorros Team gehören Experten im Bereich Fab-wide Yield Management, On-Tool-Anwendungsprodukte, KI/ML und Data Science Experten.- BISTelligence ist ein führender Anbieter von KI-Analyselösungen und -Dienstleistungen für Industrieunternehmen und verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen auf der ganzen Welt. BISTeilligence wird die Lösungen von Lavorro in der asiatisch-pazifischen Region vertreiben und unterstützen und dabei seinen starken Kundenstamm und seine bewährte Technologie- und Domänenexpertise für die High-Tech-Fertigungsindustrie nutzen.„BISTelligence ist führend bei fortschrittlichen Analysen von Werkzeugen und Ressourcen in der Fertigung. Die Produkte von Lavorro ergänzen das Portfolio um werkzeugseitiges Fachwissen und erweitern die Möglichkeiten zur vollen Nutzung von Werkzeug- und Fertigungsdaten. Wir freuen uns, BISTelligence angesichts seiner jahrzehntelangen Erfahrung bei der Unterstützung von Ingenieuren im Fab-Bereich sowohl auf der Werkzeugseite als auch auf der gesamten Anlagenseite als Partner zu gewinnen", so Ankush Oberoi, PhD, Präsident und CEO von Lavorro.„Das Team von Lavorro bringt revolutionäre KI/ML-gestützte Technologie zusammen mit Datenwissenschaften ein, um Probleme direkt auf der Werkzeugseite anzugehen, so dass kritische Probleme, die den Wafer-Durchsatz und die Produktion beeinflussen, auf der Werkzeugseite gelöst werden können, anstatt sich stromabwärts auszubreiten und teuren Wafer-Ausschuss zu verursachen", sagt WK Choi, Präsident von BISTelligence.„Die hochmodernen und innovativen Lösungen für virtuelle Assistenten und Data Broker von Lavorro sind bahnbrechend für die Halbleiterherstellung. Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Lavorro bekanntgeben zu können, in deren Rahmen wir den beispiellosen Wert des Lavorro-BISTelligence-Portfolios für Halbleiterwerkzeughersteller und Fabs bieten werden", kommentierte Albert Lee, CEO von BISTelligence.Diese Partnerschaft zwischen Lavorro und BISTelligence ist eine Win-Win-Situation für die Halbleiterfertigung, da sie einzigartige Werkzeug- und Tool-to-Tool-Softwarefähigkeiten mit einem bewährten Vertriebs- und Support-Netzwerk von Halbleiterfertigungsexperten kombiniert.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lavorro-und-bistelligence-schlieWen-eine-strategische-produktvertriebs--und-support-vereinbarung-ab-301871372.htmlPressekontakt:Eric Panning,contact@lavorro.com; Mike Park,sw_park@bistelligence.aiOriginal-Content von: Lavorro, übermittelt durch news aktuell