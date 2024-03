Lauterbach verspricht Rettung von Kliniken durch Krankenhausreform

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt die umstrittene Krankenhausreform."Wir machen ja die Reform, um die Häuser, die gebraucht werden, zu retten", sagte der Minister am Donnerstag dem ZDF bei einer Interviewaufzeichnung, die am Abend im "Heute-Journal" gezeigt wird. "Wenn wir die Reform jetzt nicht machen würden, dann würde es in den nächsten Jahren ein Krankenhaussterben geben von einem ungeahnten Ausmaß."Seiner Ansicht nach machen die neuen Finanzierungsregeln Sinn: "Die Krankenhäuser kriegen 60 Prozent als Vorhaltepauschale und die restlichen 40 Prozent nur über die Fälle. Das heißt, die kleinen Häuser auf dem Land werden zuerst durch die Reform gerettet und hätten ohne die Reform keine Perspektive", sagte Lauterbach.

