Lauterbach stellt Pläne für Neuordnung bei Gesundheitsvorsorge vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt am Mittwoch (12.30 Uhr) Pläne für eine Neuordnung der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsforschung auf Bundesebene vor. Hintergrund ist die Vereinbarung im Ampel-Koalitionsvertrag, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in einem "Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit" aufgehen zu lassen. Dort sollen demnach Aktivitäten gebündelt und die Vernetzung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit den Gesundheitsämtern vor Ort sowie die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt werden. Zudem soll das Robert Koch-Institut (RKI) in seiner wissenschaftlichen Arbeit weisungsungebunden sein./sam/DP/he