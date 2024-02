Lauterbach kündigt Start des Organspende-Registers für 18. März an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, dass das Organspende-Register im März online sein wird. "Das digitale Organspende-Register wird am 18. März nun endlich an den Start gehen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es wird den Organspende-Mangel nicht sofort beheben, aber es ist ein wichtiger Schritt nach vorne."Die Eintragung erfolge freiwillig.

Sie helfe aber den Kliniken, schneller zu handeln, sagte der SPD-Politiker.Grundsätzlich sei seiner Ansicht nach aber die Widerspruchslösung der einzige Weg, den Mangel wirklich zu beheben. "Ich hoffe, dass noch in dieser Legislaturperiode erneut ein Antrag aus dem Parlament heraus im Bundestag beraten wird", sagte Lauterbach. "Wenn es so kommt, schließe ich mich einem Antrag zur Widerspruchslösung natürlich an."

Foto: