Laurentian Bank of Canada Pref H Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Laurentian Bank of Canada wurde in den letzten beiden Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten den RSI von Laurentian Bank of Canada anhand der Werte der letzten 7 Tage und der letzten 25 Tage. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50,97 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, also der Wert der letzten 25 Tage, liegt bei 55,32 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Laurentian Bank of Canada insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 32,1 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 21,17 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat die Aktie von Laurentian Bank of Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,31 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um 10,22 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einer Underperformance von -29,53 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Bank 23,36 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.