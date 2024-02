Laurentian Bank Of Canada Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Laurentian Bank":

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes ergibt, dass die Anleger in den letzten Wochen neutral gegenüber der Laurentian Bank Of Canada-Aktie eingestellt waren. Es gab keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität war im Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein überwiegend negatives Sentiment gegenüber der Laurentian Bank Of Canada wider. In den letzten Tagen gab es mehr negative als positive Meinungen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Laurentian Bank Of Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,31 Prozent. Im Branchenvergleich hat die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -27,37 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Aktie 22,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Laurentian Bank Of Canada derzeit eine Dividendenrendite von 7,09 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche liegt die Differenz bei +2 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ist die Stimmung in Bezug auf die Laurentian Bank Of Canada-Aktie neutral bis schlecht, und die Performance der Aktie hat in den letzten 12 Monaten sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich unterdurchschnittlich abgeschnitten. Die Dividendenrendite hingegen liegt über dem Branchendurchschnitt, was positiv zu bewerten ist.