Laurentian Bank Of Canada Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs der Laurentian Bank of Canada verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,31 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Bank damit um 22,71 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,4 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 8,28 Prozent, was bedeutet, dass die Laurentian Bank of Canada aktuell 27,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

In Bezug auf den Relative-Strength-Index (RSI) wird die Laurentian Bank of Canada als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 45,26 Punkten, was bedeutet, dass die Bank weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,67 keine klare Über- oder Unterbewertung an. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie der Laurentian Bank of Canada sind gemischt. Von 12 Bewertungen sind 2 "Gut", 8 "Neutral" und 2 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Die Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um 21,38 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Zusammenfassend erhält die Laurentian Bank of Canada in allen Bereichen ein "Neutral"-Rating, sowohl von Analysten als auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.