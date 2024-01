Laurentian Bank Of Canada Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Laurentian Bank Of Canada wird derzeit im Rahmen einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,8 CAD, während der Kurs der Aktie bei 27,09 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,81 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 26,11 CAD, was einer Abweichung von +3,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Laurentian Bank Of Canada in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividende von 6,78 % von Laurentian Bank Of Canada im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,35 %) zeigt eine höhere Ausschüttung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,16 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI von 40,85 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Laurentian Bank Of Canada-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.