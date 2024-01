Laurentian Bank Of Canada Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Laurentian Bank":

In den letzten Wochen konnte bei der Laurentian Bank of Canada keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen bezüglich des Unternehmens gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Somit erhält Laurentian Bank of Canada in dieser Kategorie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Laurentian Bank of Canada mit 6,78 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,29%) auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie (26,6 CAD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (31,71 CAD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,24 CAD), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Laurentian Bank of Canada-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Laurentian Bank of Canada diskutiert, allerdings zeigen sich in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.