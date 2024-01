Laurentian Bank Of Canada Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Laurentian Bank":

Die Laurentian Bank of Canada hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" angesehen, wobei 0 Analysten sie als Gut, 5 als Neutral und 2 als Schlecht einstufen. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 32,1 CAD, was ein Aufwärtspotential von 19,55 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Laurentian Bank of Canada eine Performance von -15,33 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die durchschnittlich um 13,98 Prozent gestiegen sind, zu einer Underperformance von -29,31 Prozent führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 9,89 Prozent, wobei die Bank 25,22 Prozent darunter lag, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 31,87 CAD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 26,85 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -15,75 Prozent zum GD200, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 26,02 CAD, was einer Distanz von +3,19 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet ist die Laurentian Bank of Canada aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,78 im Vergleich zum Branchen-KGV von 9,59, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.