Laurentian Bank Of Canada Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs der Laurentian Bank Of Canada zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,33 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 12,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -28,14 Prozent für die Laurentian Bank Of Canada bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,16 Prozent im letzten Jahr, und die Bank lag 25,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den vergangenen 12 Monaten die Laurentian Bank Of Canada 2-mal die Einschätzung "Gut", 8-mal die Einschätzung "Neutral" und 2-mal das Rating "Schlecht" erhalten hat. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 5 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Empfehlungen, was kurzfristig aus institutioneller Sicht zu einem "Neutral"-Titel führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 15,17 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 32,1 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Laurentian Bank Of Canada auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 31,9 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 27,87 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 26,01 CAD, was bedeutet, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet ist die Laurentian Bank Of Canada im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,78 gehandelt, was einen Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 9,47 bedeutet. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.