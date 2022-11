Laurent de Rosière wird neuer Head of Investor Relations bei Ambienta

Mailand/London/Paris/München (ots) -Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), einer der größten und führenden Vermögensverwalter in Europa mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit, gibt die Ernennung von Laurent de Rosière zum Head of Investor Relations and Strategic Partnerships bekannt. Als Partner und Mitglied im Strategieausschuss wird Laurent de Rosière maßgeblich zum weiteren Ausbau der Ambienta-Plattform beitragen, indem die bestehenden Anlageklassen - einschließlich Private Equity und Ambienta X, unsere Strategie für öffentliche Märkte - weiterentwickelt und die Marke und Expertise des Unternehmens auf neue Assetklassen ausgeweitet werden.Laurent de Rosière verfügt über nahezu 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Asset Management, Investmentbanking und Vermögensverwaltung für alternative Anlagen. Er wechselt zu Ambienta von BC Partners, wo er seit 2009 als Partner und Global Head of Strategic Relationships tätig war.Nachhaltigkeit ist die größte Revolution, die die Weltwirtschaft je erlebt hat - ein Megatrend, der alle Branchen dauerhaft verändern wird. Seit seiner Gründung konzentriert sich Ambienta darauf, Chancen im Spannungsfeld von industrieller Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit zu nutzen. Das einzigartige Konzept von Ambienta in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit stützt sich auf ein engagiertes Nachhaltigkeits- und Strategieteam; dieses Team von Ingenieuren hat die Aufgabe, globale Umwelttrends zu verstehen und die gewonnenen Erkenntnisse je nach den sich bietenden Chancen auf alle Anlageklassen anzuwenden. Ambienta wird dabei durch seine Partnerschaften mit gleichgesinnten Investoren unterstützt und ist heute ein Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Milliarden Euro, das in Private Equity und an öffentlichen Kapitalmärkten angelegt ist.Vor dem Hintergrund dieses attraktiven Plattform-Konzeptes und kurz nach dem erfolgreichen Fundraising für Ambienta IV, den größten europäischen Private-Equity-Fonds mit Fokus auf Umweltchampions, holt Ambienta Laurent de Rosière ins Team. Mit seiner großen Erfahrung und seinem umfangreichen Know-how wird er sicherstellen, dass Ambienta auch weiterhin der Partner der Wahl ist, der Investoren auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit auf globaler Ebene und über alle Anlageklassen hinweg unterstützt.Laurent de Rosière sagt: "Ich freue mich sehr, Teil von Ambienta zu sein und dessen Nachhaltigkeitskonzept zu unterstützen. Ich bin mit dem Unternehmen seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden und ich bin beeindruckt von der Stärke und Qualität der Plattform und von dem, was Ambienta bisher erreicht hat: Ambientas Engagement für echte ökologische Nachhaltigkeit ist ein starkes Unterscheidungsmerkmal, das von den Anlegern klar verstanden und geschätzt wird und das branchen- und produktübergreifend ist. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in ein großartiges Team einzubringen, das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und den Nachhaltigkeitsanforderungen der Anleger gerecht zu werden. Wir werden unsere Nachhaltigkeitsstrategie über alle Anlageklassen hinweg weiter ausbauen."Nino Tronchetti Provera, Gründer und Managing Partner von Ambienta, fügt hinzu: "Während Ambienta weiter wächst, verstärken wir unser Team in allen Bereichen. Ich freue mich, Laurent de Rosière in der Ambienta-Familie begrüßen zu dürfen. Ich bin sicher, dass er mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem weitreichenden Netzwerk die richtige Vision hat, um uns durch unser zukünftiges Wachstum zu führen und die notwendigen Kompetenzen und Prozesse zur Erreichung unserer Ziele zu etablieren. Die Erweiterung unserer Plattform auf neue Assetklassen, die Weiterentwicklung der bestehenden Anlageklassen und die Betreuung unserer globalen und immer anspruchsvolleren Investorenbasis sind nur einige der Projekte, die Laurent de Rosière und sein engagiertes Team für Investor Relations and Strategic Partnerships voranbringen werden."Pressekontakt:Perfect Game CommunicationsSusanne Jahrreiss / Ralf GeisslerE-Mail: mail@perfect-game.deOriginal-Content von: Ambienta, übermittelt durch news aktuell