Laureate Education: Erwartungen an Quartalszahlen und Aktienbewertung steigen

In 80 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Laureate Education seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch im Vergleich zum Vorjahr erwartet man gespannt die Entwicklung der Laureate Education Aktie.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 2,11 Mrd. EUR. Die Vorstellung der neuen Quartalszahlen an der Börse wird also in den kommenden Wochen besonders interessant sein. Analysten gehen davon aus, dass Laureate Education einen deutlichen Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 272,92 Mio. EUR, während nun mit einem Anstieg um +19,60 Prozent auf 326,41 Mio. EUR gerechnet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 28,21 Mio.EUR...