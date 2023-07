Laureate Education: Erwartete Quartalszahlen und die Aussicht auf einen Anstieg von +19,90% in den nächsten 12 Monaten

In 104 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Laureate Education aus Miami seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Laureate Education Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Laureate Education liegt derzeit bei 1,74 Mrd. EUR. Vor Börseneröffnung wird das Unternehmen seine neuen Quartalszahlen präsentieren, was in Anbetracht der aktuellen Lage in etwa 104 Tage dauern wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse.

Aktuell prognostizieren diverse Analystenhäuser ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Laureate Education einen Umsatz von 268,10 Mio. EUR, während nun mit einem Anstieg um +13,50 Prozent auf 304,17 Mio....