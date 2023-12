Laureate Education Aktie: Das gab es noch nie!

Die Laureate Education befindet sich derzeit gemäß der technischen Analyse auf einem guten Kurs. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,94 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 13,62 USD liegt, was einer Überperformance von +5,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 13,62 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Laureate Education in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat Laureate Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,98 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 3,43 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +41,55 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Laureate Education mit einer Performance von 45,49 Prozent überzeugen. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Laureate Education liegt derzeit bei 42,06, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auch der RSI25-Wert von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch hinsichtlich des RSI als "Neutral" eingestuft.