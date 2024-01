Laureate Education Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse untersucht die Entwicklung eines Wertpapiers anhand von Trendfolgeindikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Für die Laureate Education-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 12,99 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 13,06 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,51 USD, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis wird der Aktie ein "Neutral"-Rating verliehen.

Im fundamentalen Bereich hat Laureate Education ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,69 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Laureate Education derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 2,75 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird Laureate Education auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen, während die fundamentale Bewertung als "Gut" einzustufen ist. Die Dividendenrendite wird hingegen als "Schlecht" bewertet, ebenso wie die Stimmungslage in sozialen Netzwerken.