Laureate Education Aktie: Umsatz und Gewinnprognose positiv - Erwarteter Anstieg um 103,17%

Finanzjournalisten rechnen damit, dass sich die Aktie von Laureate Education in den kommenden Monaten positiv entwickeln wird. Das Unternehmen mit Sitz in Miami wird in 137 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz noch 329,95 Millionen Euro, während für das aktuelle Quartal ein Sprung auf 670,38 Millionen Euro erwartet wird.

Auch der Gewinn soll laut Prognosen steigen und voraussichtlich um 113,84 Prozent auf 79,87 Millionen Euro anwachsen. Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem Umsatzanstieg von rund 103,17 Prozent und einem Gewinnplus von etwa 113,84 Prozent auf insgesamt 135,22 Millionen Euro.

Die positiven Erwartungen der Investoren spiegeln sich bereits im aktuellen Kursverlauf...