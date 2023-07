Laureate Education Aktie im Aufwärtstrend: Kursziel von 13,37 EUR erwartet!

Aktuell befindet sich die Laureate Education Aktie im kurzfristigen Aufwärtstrend und konnte in den letzten Monaten deutliche Kursgewinne verzeichnen. Der Gleitende Durchschnitt 50 liegt aktuell bei 10,76 EUR und stellt damit keinen Widerstand dar. In den kommenden Wochen könnte der Kurs weiter steigen und die Marke von 13,37 EUR erreichen, was einem Gewinn von +21,51% entspricht.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Börse volatil ist und Kurse sich schnell ändern können. Daher sollten Anleger stets ihre eigenen Analysen durchführen und Risiken abwägen bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Laureate Education positive Quartalszahlen erwartet werden. Die Umsatz- und Gewinnprognosen deuten auf ein starkes Wachstum hin. Die Analysten sind insgesamt optimistisch gestimmt für das...