Was sagt man dazu, Rea?

Die technische Analyse der Rea-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 73,4 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71,25 GBP -2,93 Prozent abweicht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 68,5 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (+4,01 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rea-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Rea neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Rea auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rea liegt bei 26,67, was als überverkauft gilt und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Rea in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,38 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -33,72 Prozent für Rea führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag Rea 42,63 Prozent unter dem Durchschnittswert von 5,52 Prozent im letzten Jahr. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.