Launch Tech Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Launch Tech wird als neutral eingestuft. Dies ergibt sich aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in Bezug auf Launch Tech diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. In Bezug auf die Dividendenrendite erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 18,54 Prozent und damit über dem Durchschnitt von 1,72 Prozent. Bezogen auf das Kursniveau liegt die Dividendenrendite sogar 16,83 Prozent über dem Durchschnitt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Launch Tech als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 1,97, was einen Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 14,55 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Launch Tech überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 17, was zu dieser Bewertung führt. In Bezug auf den RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher eine "Gut"-Bewertung für Launch Tech.