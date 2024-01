Launch Tech Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Launch Tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,78 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -5,07 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -0,71 Prozent für Launch Tech entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,41 Prozent im letzten Jahr, und Launch Tech zeigte eine Unterperformance von 9,19 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Launch Tech gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Launch Tech beträgt 1, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Fundamentale Gesichtspunkte deuten daher darauf hin, dass die Aktie von Launch Tech unterbewertet ist, und die Redaktion gibt in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung ab.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Launch Tech liegt bei 56,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,16, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt dieses Gesamtbild eine Bewertung der Aktie als "Neutral".