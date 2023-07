Lattice erweitert Investitionen in Europa, stärkt Führungsteam und kündigt Lokalisierung der gesamten Produktpalette an

San Francisco and London (ots/PRNewswire) -Lattice, eine führende Personalmanagement-Plattform, will das Wachstum und den Geschäftserfolg globaler Teams fördern und bietet deshalb ihre Produkte jetzt auch in weiteren lokalen Sprachen an: Deutsch, Französisch, Kanadisches Französisch sowie Britisches Englisch.Die führende Plattform für Personalmanagement Lattice, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine internationalen Investitionen erheblich ausweiten wird. Lattice unterstützt Unternehmen dabei erfolgreiche Teams aufzubauen und in ihre Mitarbeiter zu investieren mit einer Vielfalt an Produkten, die die persönliche und professionelle Entwicklung mit Unternehmenszielen verbindet. Die Sprachen Deutsch, Französisch, Kanadisches Französisch und Britisches Englisch werden ab September diesen Jahres angeboten. Dadurch wird die Produktsuite von Lattice einem breiteren internationalen Markt zugänglich gemacht.Diese Nachricht folgt auf ein Jahr internationaler Dynamik für Lattice, die im September 2021 ihren ersten internationalen Hub in London eröffnet haben. Lattice verantwortet nun mehr als 80.000 Nutzer in 40 Ländern in EMEA, darunter lokale Branchenführer wie Monzo, Klarna, Alan und HelloFresh.Europa stellt eine bedeutende Wachstumschance für internationale Unternehmen dar - Führende US-Softwareunternehmen erwirtschaften vor dem Börsengang oft bis zu 40 Prozent ihres weltweiten Umsatzes in Europa. Lattice verzeichnet eine außergewöhnliche Nachfrage in Europa, da Führungskräfte Personalprozesse evaluieren und sich auf die Entwicklung leistungsfähiger und motivierter Teams konzentrieren.„Der europäische Markt wächst mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit - Allein die Risikokapital-Finanzierung hat sich in den letzten zehn Jahren verzehnfacht, und alle führenden Unternehmen konzentrieren sich auf effizientes Wachstum", sagte Brennan O'Donnell, Partner bei Frontline Growth, einem Investor von Lattice. „Dies schafft eine einzigartige Gelegenheit für Produkte, die messbare Produktivitätsvorteile bieten, und Lattice entscheidet sich dafür, diese Gelegenheit zu nutzen und im Gegenzug vielen weiteren internationalen Unternehmen zu helfen, ihre eigenen Teams zu unterstützen und zu verbessern."Um die EMEA-Führung zu stärken und das Wachstum im internationalen Geschäft voranzutreiben, hat Lattice außerdem Stan Massueras als International General Manager eingestellt. Massueras, ein französischer Muttersprachler, hat bereits erfolgreich die europäische Entwicklung für Unternehmen wie Facebook und Twitter geleitet. Unter der Leitung von Stan Massueras baut Lattice die internen Sprachkenntnisse mit französischen und deutschen Muttersprachlern aus, um die regionalen Kunden besser unterstützen zu können, einschließlich des neuen Head of Sales für EMEA/APAC, Jonathan Chemouny.„Wir bei Lattice wissen, dass die wichtigsten Herausforderungen, denen sich europäische Personalleiter heute stellen müssen, universell sind - Sie konzentrieren sich darauf, großartige Talente zu identifizieren und zu fördern, strategische Klarheit zu schaffen und eine Hochleistungskultur aufzubauen", so Massueras. „Da Unternehmen jedoch zunehmend mit globalen, verteilten Teams arbeiten, wird das Erreichen dieser Ziele immer komplexer. Wir arbeiten daran, dass Unternehmen auf der ganzen Welt Lattice in ihrer bevorzugten Sprache und angepasst an die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter nutzen können, um ihre wichtigsten Talent- und Personalprogramme so zu gestalten, dass sie zu Ergebnissen führen."Die Sprachen Deutsch, Französisch, Kanadisches Französisch und Britisches Englisch werden ab September diesen Jahres für die gesamte Produktpalette angeboten: Performance, Grow, Engagement, OKRs & Goals, Compensation, and Analytics. Lattice plant außerdem, in Zukunft eine europäische Datenresidenz einzuführen, um internationale Kunden weiter zu unterstützen. Weitere Informationen darüber, wie Lattice Teams rund um den Globus hilft, ihren Einfluss und ihr Wachstum zu steigern, finden Sie auf der Lattice-Website.Über Lattice Die Personalmanagement-Plattform Lattice vereint alle Tools, Arbeitsabläufe und Best Practices, um Unternehmen dabei zu helfen, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter innerhalb einer Erfolgskultur zu managen. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit, Vergütungsmanagement und Transparenz von Karriere-Entwicklungsmöglichkeiten in einer vernetzten Lösung können wichtige Personalanalysen erstellt werden. Diese helfen HR- und Führungsteams bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Lattice steht drei Jahre in Folge auf der Liste der 500 am schnellsten wachsenden Privatunternehmen von Inc. und wird von 99 Prozent seiner Mitarbeiter als „Great Place to Work" bewertet. Lattice bedient mehr als 5.000 Kunden weltweit, darunter Slack, Robinhood, Allbirds, Talkdesk, Tide und viele mehr. Erfahren Sie mehr, indem Sie www.lattice.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3924158-1&h=1481408699&u=http%3A%2F%2Fwww.lattice.com%2F&a=%C2%A0www.lattice.com) besuchen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lattice-erweitert-investitionen-in-europa-starkt-fuhrungsteam-und-kundigt-lokalisierung-der-gesamten-produktpalette-an-301881753.htmlPressekontakt:Kelsey Donohue,kelsey.donohue@lattice.comOriginal-Content von: Lattice, übermittelt durch news aktuell