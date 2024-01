Lattice Semiconductor Aktie: Das war nicht abzusehen!

Für Lattice Semiconductor liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 103,55 USD, was eine potenzielle Steigerung um 57,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (65,78 USD) bedeutet. Somit erhält die Lattice Semiconductor-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 81,34 USD für den Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 65,78 USD, was einer negativen Abweichung von 19,13 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt (62,86 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+4,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Lattice Semiconductor insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte Lattice Semiconductor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,17 Prozent, was eine Underperformance von -40,13 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 23,26 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung für Lattice Semiconductor gemessen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.