Lattice Semiconductor Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Lattice Semiconductor: Unterbewertet und mit Aufwärtspotenzial

Lattice Semiconductor wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37,33, was einen Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,49 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lattice Semiconductor eine Performance von -14,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 26,05 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -40,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 9,39 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Lattice Semiconductor um 23,56 Prozent darunter lag. Insgesamt führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 12 Bewertungen für die Lattice Semiconductor-Aktie abgegeben, wovon 9 Bewertungen "Gut" und 3 "Neutral" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 103,55 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 60,31 Prozent bedeutet. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 64,59 USD ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung.

In den Diskussionen auf sozialen Medien häufen sich in den letzten Wochen die positiven Meinungen zu Lattice Semiconductor. Die neutralen Themen überwiegen in den vergangenen Tagen. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, auch bezogen auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Lattice Semiconductor unterbewertet ist und ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet.