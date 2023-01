Lattice Semiconductor Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lattice Semiconductor, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.01.2023, 17:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 64.88 USD.

Die Aussichten für Lattice Semiconductor haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lattice Semiconductor wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Lattice Semiconductor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 57,27 liegt Lattice Semiconductor unter dem Branchendurchschnitt (25 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 76,75 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Lattice Semiconductor-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Lattice Semiconductor-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lattice Semiconductor vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 71,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 10,2 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (64,88 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lattice Semiconductor somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.