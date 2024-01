Latrobe Magnesium Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Latrobe Magnesium-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 11 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (50) weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Latrobe Magnesium.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Latrobe Magnesium deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen, stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Latrobe Magnesium-Aktie derzeit +28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.