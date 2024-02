Latrobe Magnesium Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die aktuelle Stimmung und Diskussionen über Latrobe Magnesium wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Latrobe Magnesium beträgt aktuell 71,43, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Latrobe Magnesium-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD. Der aktuelle Schlusskurs weicht um +6 Prozent ab, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,06 AUD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt und zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Latrobe Magnesium eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt positiv bewertet, während der RSI und die technische Analyse zu gemischten Bewertungen führen.