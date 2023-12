Latin Resources Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Latin-Aktie bei 0,24 AUD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,235 AUD (-2,08 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,23 AUD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,17 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Latin somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Latin. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigten. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Latin für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Anleger in sozialen Medien bewerteten Latin in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Latin weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Insgesamt erhält das Latin-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.