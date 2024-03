Latin Resources Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Im Falle von Latin wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 45,45 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Latin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI25, dass Latin überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Latin von 0,22 AUD mit -15,38 Prozent Entfernung vom GD200 (0,26 AUD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,2 AUD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +10 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Latin-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Latin wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wodurch diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Latin wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen die Anleger interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Latin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.