Latin Resources Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Latin-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 53, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,14 keine Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die charttechnische Analyse mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Latin-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 0,25 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,21 AUD und einem letzten Schlusskurs von 0,165 AUD eine negative Abweichung, die zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Latin-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.