Latin Resources Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Latin-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -12 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Hingegen erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Latin beträgt 68,18 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Ebenso wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 49,04 als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität um Latin durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Latin diskutiert. Allerdings dominierte in den vergangenen ein, zwei Tagen die negative Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Latin-Aktie in verschiedenen Bereichen wie Charttechnik, RSI und Anleger-Sentiment als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.