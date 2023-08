Latin Resources-Aktie: Wird der Aufwärtstrend fortgesetzt?

Die Latin Resources-Aktie hat in den letzten Wochen die Börsenlandschaft im Sturm erobert. Mit einem Kursanstieg von bemerkenswerten 320 Prozent seit Anfang April, hat sich der Aktienwert mehr als vervierfacht. Startete die Aktie noch bei 0,10 AUD auf ihrer Heimatbörse in Australien, so erreichte sie einen Spitzenwert von 0,42 AUD und brachte das Marktkapital des Rohstoffunternehmens auf über eine Milliarde AUD – ein bedeutender Meilenstein.

Im Juni sorgte das Unternehmen mit einem aktualisierten Ressourcenbericht für Furore: Die Lithium-Ressource wurde um beachtliche 241 Prozent erhöht. Latin Resources ist sowohl auf dem australischen Markt als auch in Südamerika aktiv und betreut zahlreiche spannende Projekte. Hervorzuheben ist dabei besonders das Salina Lithium-Projekt im Herzen Brasiliens – Minas Gerais.

Kapitalerhöhung...