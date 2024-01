Latin Resources Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Sentiment und der Buzz um Latin lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Latin in diesem Punkt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Latin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,24 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,235 AUD) weicht somit um -2,08 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,23 AUD) weist einen ähnlichen Wert auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Latin-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Latin eine Ausprägung von 58,82, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,18, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Latin diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Latin insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.