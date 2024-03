Latin Resources Aktie: Was macht der Markt?

Die lateinische Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,26 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,23 AUD weist jedoch eine Abweichung von -11,54 Prozent auf und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,2 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt um 15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung der lateinischen Aktie führt. Insgesamt erhält die lateinische Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die lateinische Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 30, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 34,15 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Latin besonders negativ geprägt, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten dagegen vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die lateinische Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Latin festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.