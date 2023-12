Latin Resources Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die lateinische Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,24 AUD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,235 AUD, was einem Unterschied von -2,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,23 AUD zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts eine Abweichung von +2,17 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Latin-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Latin konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Latin daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Anleger in sozialen Medien haben in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend positiv über Latin berichtet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Latin wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 57,89 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Latin-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.