Latin Resources Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Die technische Analyse der Aktie Latin zeigt, dass der Kurs von 0,2 AUD derzeit 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -13,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Latin war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" einstufen.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 43,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI eine Einstufung als "Neutral".