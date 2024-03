Latin Resources Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Latin wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 57,14 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Latin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 52,38 Punkten im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Latin wurde eine mittlere Diskussionsintensität im Zusammenhang mit einer positiven Veränderung der Stimmungsrate gemessen. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" zugeordnet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Latin-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,26 AUD bewertet, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 AUD liegt, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Latin in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält Latin aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"- oder "Gut"-Bewertung, was auf eine solide, aber nicht übermäßig positive Performance hindeutet.