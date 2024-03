Latin Resources Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Latin-Aktie liegt der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 92, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 57,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25 wird das Wertpapier deshalb als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Latin.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen zur Latin-Aktie, allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Latin-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse errechnet sich ein negativer Abstand von 32,69 Prozent zum GD200 (0,26 AUD) und ein Abstand von -7,89 Prozent zum GD50 (0,19 AUD) bezogen auf den aktuellen Kurs der Latin von 0,175 AUD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen.