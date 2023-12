Latin Resources Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Latin-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +4,17 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine Abweichung von +8,7 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating für die Latin-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Latin liegt der RSI7 bei 13,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Überverkäufe, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Latin-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde bei Latin eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert haben. Daher wird das Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab jedoch, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Insgesamt erhält die Latin-Aktie gemäß der technischen Analyse eine positive Bewertung, die auf den gleitenden Durchschnitten, dem RSI und der Stimmung der Anleger basiert.