Latin Resources Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Latin diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Latin-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 51,52 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Latin.

Die Latin-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,23 AUD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 sich auf -4,17 Prozent beläuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Damit erhält die Latin-Aktie ein "Gut"-Rating.