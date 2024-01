Latham Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktienanalyse für das Unternehmen Latham zeigt gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse. Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate waren 0 Bewertungen positiv, 1 neutral und 1 negativ. Dies führt zu einem durchschnittlichen neutralen Rating für die Aktie. Das Durchschnittsziel liegt bei 3,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 33,74 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 2,43 USD entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Latham-Aktie ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 3,03 USD für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 2,43 USD lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Latham-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und in der technischen und sentimentalen Analyse, was auf eine unklare zukünftige Entwicklung hindeutet.